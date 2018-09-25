أحمد موسى يطالب بسرعة تصديق الرئيس على إعدام المتهمين في مذبحة كرداسة

طالب الإعلامي، أحمد موسى، بضرورة عرض الحكم الصادر على المتهمين في قضية مذبحة كرداسة، على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودته من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ من أجل التصديق عليه حتى يتم تنفيذه سريعا.



وأكد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن محكمة النقض أيدت الحكم بإعدام 20 إرهابيا في قضية مذبحة كرداسة، بعد أن قاموا بالتمثيل بجثث شهداء الشرطة الأبرار.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذا الحكم أصبح باتا، وبمجرد التصديق عليه من جانب الرئيس السيسي يتم التنفيذ مباشرة حت "يشفي غليل" أسر شهداء كرداسة والشعب، ويكونوا عبرة لجميع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المجرمة.

