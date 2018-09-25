محافظ جنوب سيناء يفتتح قصر ثقافة شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح اعمال تطويره قبل انعقاد منتدى الشباب العالمي في نوفمبر المقبل، وتضمنت أعمال تطويره إنشاء مسرح ومكتبة للطفل وحديقة وأكشاك موسيقى.



وبحسب بيان، الثلاثاء، أجرى فودة جولة بالسوق القديم الذى شهد تطوير كبير وخاصة بعد افتتاح مسجد الصحابة، والذي جذب أنظار السياح إليه، وأصبح منطقة جذب سياحي لكل القادمين لمدينة شرم الشيخ.



وأحدث تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ تطوير كبير فى منطقة مطلع الهضبة حيث لاقى إهمالا كبير خلال عقود طويلة منذ أن تركه المحتل الإسرائيلي منذ خروجه من سيناء، وكان على شكل نجمة داود ومسرح لجنود الاحتلال، وهو عبارة عن دشمة خرسانية وجزء من مستعمرة عوفيرا الخرسانية التي تركها الإسرائيليون في شرم الشيخ وتعرف بمساكن اليهود.