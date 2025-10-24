الجهاد الإسلامي: الفصائل الفلسطينية توصلت لتفاهمات.. ونثمن جهود مصر وقطر

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى تفاهمات محددة بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي- في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بوقف الحرب طالما التزمت إسرائيل بذلك، موجها الشكر إلى مصر وقطر على الجهود الكبيرة التي بذلتاها لوقف الحرب على غزة.

وأشار إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيدا بمساعي القاهرة لتحقيق وقف دائم للحرب تمهيدا لتنفيذ بقية مراحل الاتفاق.

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن الفصائل الفلسطينية تدرك ضرورة إنهاء الانقسام من أجل مواجهة المشروعات الإسرائيلية، مؤكدا أن وحدة الفصائل الفلسطينية باتت "ضرورة وطنية ملحة".