ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا تطلب دعما دوليا عاجلا عبر الناتو لمواجهة تداعيات الحرب الروسية

فرناس حفظي

قدمت القوات المسلحة الأوكرانية (قيادة قوات الدعم) طلبا رسميا  إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للحصول على مساعدات دولية عاجلة، بهدف مواجهة التداعيات الإنسانية والدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا، والذي طال البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.


وأوضح الحلف، في بيان صادر عن المركز الأوروبي-الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث (EADRCC)، أن المركز قام، بموجب التزاماته، بتعميم الطلب الأوكراني على نقاط الاتصال في الدول الأعضاء والشركاء في الناتو، داعيًا الدول القادرة على المساهمة إلى التواصل المباشر مع قيادة قوات الدعم الأوكرانية، مع إرسال نسخة من الرد إلى المركز لتنسيق الجهود وضمان سرعة الاستجابة.


وأشار البيان إلى أن المركز الأوروبي-الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث سيظل الجهة الرئيسة لمتابعة الطلب وتنظيم العروض وتوصيل المساعدات، موضحًا أن الدعم المطلوب يأتي لمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك تدمير شبكات المياه والكهرباء والتدفئة والمساكن والمنشآت العامة جراء القصف الروسي المستمر.


وأكدت أوكرانيا في طلبها أن المساعدة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنسانية في المناطق المتضررة، خاصة في مجالات توفير المياه والغذاء والوقود للمجتمعات المنكوبة، في ظل الشتاء القارس وتزايد أعداد النازحين داخليًا.

وتضمّن الطلب الأوكراني قائمة مفصلة بالمعدات الحيوية المطلوبة لضمان استمرار عمليات الإغاثة، وتشمل:
520 شاحنة صهريج مياه مزوّدة بمضخات وخراطيم لنقل المياه إلى المناطق المحرومة من الإمدادات.
1,100 مقطورة صهريج مياه لتوزيع المياه في المناطق المتضررة.
600 شاحنة تخزين غذاء متساوي الحرارة بسعة 220 طنًا لضمان حفظ المواد الغذائية وفق معايير السلامة.
1,500 مقطورة لتخزين الغذاء لضمان النقل الآمن للمؤن.
2,448 شاحنة نقل وقود مزوّدة بمضخات ومقاييس تدفق لتأمين احتياجات المولدات وخدمات الطوارئ.
568 جرارا مزودا بصهاريج وقود مقطورة لتوصيل الوقود إلى المناطق النائية والمتضررة.


وأوضح المركز أن هذه المعدات أساسية لاستمرار عمل الخدمات الحيوية مثل محطات المياه، والاتصالات، والنقل، إضافةً إلى دعم عمليات الإنقاذ والإغاثة في أنحاء البلاد.


وأكد الناتو التزامه بتنسيق جهود المساعدات الدولية والإشراف على إيصالها بشكل آمن ومنظّم إلى أوكرانيا، لضمان وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا، مشددًا على أن الأمن الإنساني يُعد جزءًا لا يتجزأ من دعم الحلف لأوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب.

القوات المسلحة الأوكرانية مساعدات دولية الحرب الروسية أوكرانيا البنية التحتية

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

