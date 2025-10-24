جبهة تحرير فلسطين: الجهود المصرية تسهم في وقف العدوان وتخفيف معاناة الفلسطينيين

أعرب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، عن تقدير الفصائل الفلسطينية للدور المصري المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القاهرة المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأوضح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية- في تصريح خاص لقناة " القاهرة" الإخبارية، أن الحوارات واللقاءات بين الفصائل الفلسطينية مستمرة بهدف منع استئناف العدوان على القطاع، مشددا على أن الغاية الأساسية هي منع تهجير الفلسطينيين وضمان استدامة وقف الحرب.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض على مدار عامين لإبادة جماعية شملت القتل والتدمير والتهجير والنزوح والتجويع، مؤكدا أن معاناة الفلسطينيين في غزة تتطلب تحركا وطنيا فلسطينيا واسعا لإنهائها.



وثمن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الدعم المصري لجهود وقف العدوان وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن الجهود المصرية والفلسطينية المشتركة تسهم في وقف العدوان وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.



وأكد وجود إجماع فلسطيني على الالتزام باتفاق غزة وتنفيذ بقية بنوده بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن الحوارات الجارية بين الفصائل تستهدف إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتحقيق وحدة وطنية حقيقية.