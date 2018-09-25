اليوم.. الرماة يؤدون التدريبات الرسمية لبطولتي الشيخة فاطمة والجائزة الكبرى

وفي نفس التوقيت، تستضيف ميادين نادي الرماية بالهرم التدريب الرسمي 10 متر مسدس سيدات، ثم يقام التدريب الرسمي 10 متر بندقية ناشئات.





تنطلق اليوم، الثلاثاء، التدريبات الرسمية لبطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات وبطولة الجائزة الكبرى للرجال، واللتان تقاما على ملاعب نادي الرماية ونادي صيد 6 أكتوبر، وتستمر فعالياتها حتى ١ أكتوبر المقبل.وتقام البطولة بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم وهي: الكويت، والإمارات، وإيطاليا، وكازاخستان، وبلغاريا، وأرمينيا، والسودان، وتونس.وانتهت اللجنة المنظمة من فحص الأسلحة لتبدأ اليوم التدريبات الرسمية، حيث تقام صباحًا تدريبات الإسكيت سيدات للشيخة فاطمة، ثم تليها تدريبات سكيت Grand prix للرجال، وذلك على ميادي نادي صيد 6 أكتوبر.وتأتي بطولة الشيخة فاطمة في إطار التعاون المشترك بين اتحاد الرماية المصري مع الإمارات للعام الثاني على التوالي، حيث استضافت مصر البطولة في نسختها الأولى خلال العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا من حيث المنافسة والمشاركة القوية من جميع اللاعبات المشاركات.وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرماية، إن استضافة بطولة الشيخة فاطمة للعام الثاني على التوالي تعتبر تأكيدا على مكانة مصر المرموقة ونجاح الاتحاد المصري في استضافة البطولة خلال العام الماضي، والذي شهد منافسة قوية من جميع الراميات المشاركات.وأضاف حسني أن البطولة ستقام على ميادين نادي الرماية، وستقام على هامش البطولة منافسات كأس الجائزة الكبرى المفتوحة للرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولة التارجت سبرينت، ما يزيد من قاعدة المشاركة في الفعاليات وزيادة فرصة الاحتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس الرماية المختلفة.