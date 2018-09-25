الشهاوي: الرئيس السيسي يكشف اليوم عن رؤية مصر لتطوير الأمم المتحدة.. فيديو

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الـ73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد نشاطا كبيرا ولقاءات مكثفة لحضور الاجتماعات، حيث سيلتقي الرئيس بحوالي 15 رئيس دولة.



وأضاف الشهاوي، في اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، أن السياسة المصرية تضع مصر في مكانتها الدولية التي تستحقها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يستكمل بزياراته الخارجية السياسة الداخلية لمصر، حيث يعمل على لقاء المستثمرين لجذب الاستثمارات المختلفة لمصر.



وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام الأمم المتحدة ستتضمن عرضا لدور مصر في مواجهة الإرهاب وما حققته العملية الشاملة في القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين، مؤكدا أن العالم كله سيركز على كلمة الرئيس السيسي والتي سيعرض فيها رؤية مصر لتطوير منظمة الأمم المتحدة.