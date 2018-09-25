إزالة 38 حالة تعد على أملاك دولة والري فى الوليدية بأسيوط

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع قوات الأمن حملة مكبرة لإزالة 38 حالة تعد على أرض أملاك دولة على مجرى نهر النيل ومنافع الري بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط كان قد تم التعدى عليها من قبل بعض المخالفين، حيث قاموا ببناء أسوار من الطوب ومباني ومنازل.



وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة الدولة.



وقال محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط إن الأرض التى تم التعدى عليها أملاك دولة على مجرى نهر النيل بمنطقة الوليدية تابعة للري، وأنه تم صدور قرارات إزالة لها وجاءت هذه الحملة فى إطار تنفيذ هذه القرارت.



وأوضح رئيس الحي أن الإزالة تمت بالتعاون مع قوة أمنية من شرطة قسم ثان أسيوط وحماية النيل وهندسة حماية النيل وأملاك الدولة وقسم الإزالات بالحي وباستخدام معدات الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية للحي وجار المتابعة المستمرة، مشيرًا إلى أن تكليفات محافظ أسيوط لرؤساء المراكز والأحياء خلال لقائه معهم بتكثيف الحملات الميدانية وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته واستعادة أراضي أملاك الدولة المسلوبة للحفاظ على المال العام.