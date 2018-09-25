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رياضة

تعديل موعد مباراتي الاتحاد والجونة .. وبيراميدز وبتروجبت

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:53 م
عامر حسين
عامر حسين
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة في الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل لتقام في الساعة الخامسة والنصف مساء بدلًا من الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

كما قررت اللجنة تقديم مباراة بيراميدز وبتروجيت في الأسبوع العاشر لتقام يوم الأربعاء 3 أكتوبر بدلًا من الأحد 7 أكتوبر.

وكانت اللجنة أجلت مباريات بتروجت والأهلي، والزمالك وبتروجيت، وسموحة والمصري في الأسبوع التاسع، ومباراة الزمالك والمصري في الأسبوع الحادي عشر لموعد سيحدد فيما بعد، لتعارض مواعيدها مع مباريات الأهلي والمصري في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.

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