ماكرون: سوريا تحولت إلى ركام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التوصل إلى حل في سوريا لا يعتمد فقط على دول أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، بل على كل دول الجوار السوري.



وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك أن بلاده تواصل جهود مكافحة الإرهاب في سوريا التي تحولت إلى ركام على حد تعبيره.



ولفت إلى أن المطلوب في سوريا هو إقرار السلام ، بعد أن دفع الشعب السورى ثمنا باهظا للأوضاع الحالية، معتبرا أنه لا خروج من الأزمة سوى بالحل السياسى.







