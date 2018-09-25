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برلمان

صلاح حسب الله: كلمة السيسى خارطة طريق لمواجهة الأزمات العالمية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
اعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماعات الأمم المتحدة، خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الأزمات والمشكلات التى تواجه عددا من دول العالم خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط وأيضا مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين.

قال حسب الله فى بيان له، إن المجتمع الدولى مطالب بأن يعمل وبسرعة على تنفيذ رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بصورة شاملة، مؤكدا ضرورة أن ياخذ المجتمع الدولى برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.

أكد حسب الله ضرورة تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لحل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الرهاب وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى ضوء قرارات الشرعية الدولية حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفى القلب منها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن ذلك سوف يضمن إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم كله.

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