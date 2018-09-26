شاهد.. شاب سعودي يطعم ناقة نقودا ورقية.. وغضب على السوشيال ميديا

شهد فيديو لشاب سعودي يطعم ناقة في الصحراء أوراقا نقدية، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين.





وظهر خلال الفيديو الشاب أثناء مروره بالسيارة في إحدى المناطق الصحراوية لتستوقفه ناقة، قام بإطعامها النقود التي التهمتها من الجوع، ووجه العديد من رواد تويتر النقد للشاب على فعلته، منددين بعدم تقديره للنعمة وعدم حفظها من الزوال.





وبعد مرور ساعات من انتشار الفيديو تداول نشطاء تويتر خبر فتح الجهات المختصة تحقيقا حول مقطع الفیديو، والذي احتوى على مشهد يعد استهانة وعبثا برمز من رموز الوطنية.