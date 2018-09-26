مواطن يناشد وزيرة الصحة علاج ابنه

ناشد المواطن "محمد محمود "، أحد سكان مركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمساعدته على توفير العلاج اللازم لابنه الذى يحتاج لعملية ترقيع للقدم وأخري بالنخاع الشوكي.



وقال فى استغاثة تلقاها موقع "صدى البلد" الإخبارى عبر الخدمة المخصصة لشكاوى وهموم القراء، إنه طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يحتاج لعمل عملية ترقيع لقدمه لسوء حالتها وعملية اخرى بالنخاع الشوكى حيث تم عرضه على عدة أطباء ومستشفيات ولكنه غير قادر على تكفلة العلاج".



وطالب من يرغب بمساعدته ماديا أو التكفل بحالة ابنه التواصل معه على تليفون 01222909988 / 01123788816.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

