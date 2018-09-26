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رياضة

نجم الأهلي يكشف أسباب صعوبة مباراة النجمة اللبناني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق على موعد مع مباراة صعبة ومهمة أمام النجمة اللبناني غدا الخميس في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأضاف أن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي تصعب من مواجهة بيروت، ولكن الفريق لديه ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة؛ من أجل الصعود إلى الدور التالي.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أكد على أهمية مباراة النجمة اللبناني خاصة، وأنها تعد مرحلة مهمة في مشوار هذا الموسم الذي يخوض فيه الفريق منافسات قوية على كافة الأصعدة سواء المحلية أو العربية أو الإفريقية.

وأشار إلى أنه يتمنى الحصول على فرصته في مباراة النجمة اللبناني، مؤكدا أنه ينتظر إشارة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني؛ من أجل للعودة للظهور في تشكيلة الفريق من جديد.

وأضاف شريف: «لدينا معنويات كبيرة للغاية خاصة بعد الصعود إلى قبل نهائي دوري الأبطال الإفريقي، مؤكدا أن الفوز على هورويا برباعية نظيفة في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وقطع خطوة جديدة في مشوار استعادة لقب دوري الأبطال منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء النجمة اللبناني».

وأتم: «طموحاتنا كبيرة هذا الموسم ولدينا رغبة في حصد كل البطولات، وبالطبع يبقى التتويج باللقب الإفريقي بمثابة الحلم الأكبر من أجل العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية».

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