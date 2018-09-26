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أخبار العالم

العفو الدولية تطالب قطر بدفع أجور عمال بناء استادات مونديال 2022

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:34 م
العمال الاجانب في
العمال الاجانب في قطر
دعاء ابوهشيمة
كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية عن قيام شركة هندسية تعمل في تشييد البنية التحتية لكأس العالم باستغلال نظام الكفالة سيء السمعة السائد في قطر إذلال عشرات العمال الأجانب.

ووفقًا لموقع "جلف نيوز"، تقاعست شركة ميركوري مينا عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، مما جعلهم دون مأوى ويعانون الإفلاس في قطر.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة القطرية إلى ضمان حصول الموظفين السابقين في شركة ميركوري مينا على الأموال التي يستحقونها نظير عملهم، وعلى إصلاح نظام "الكفالة" الذي سمح للعديد من الشركات باستغلال العمال الأجانب، كما وثقت منظمة العفو الدولية، وغيرها من منظمات أخرى، منذ عام 2013.

وقال "ستيف كوكبورن"، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: "في 2017، أُشيد بالحكومة القطرية بعد إعلان برنامج إصلاحات للعمل. ولكن مع توقيع هذه الاتفاقية، فقد كان الكثير من موظفي ميركوري مينا يمكثون دون أجور في مساكن فقيرة، متسائلين أين ستأتي وجبة طعامهم التالية، وإذا كانوا قادرين على العودة إلى بلادهم وذويهم".

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