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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بقرية السلامية مركز اجا والمقامة بالجهود الذاتية.

وبحسب بيان، اشاد المحافظ، بجهود المجتمع المدني وأهل الخير، مشيرًا إلى ضرورة التوفيق بين مطالب المواطنين والمصلحة العامة.

وتفقد شاروبيم، عدد من الأقسام منها غرفة الاستقبال مشددا على ضرورة حسن استقبال المرضى وذويهم، وقسم جراحة الأسنان ومعمل التحاليل ووحدة سحب العينات والصيدلية ، مستمعا إلى شرح من الاطباء حول الإجراءات المتبعة، كما شدد على ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لكافة المرضى والمترددين وتوفير العلاج اللازم، مؤكدا على أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المستشفى.
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية السلامية في أجا

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