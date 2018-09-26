إصابة أمينى شرطة فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب أمينا شرطة في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق الفرافرة – الواحات البحرية بزمام محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 145 على طريق "الفرافرة – الواحات البحرية".



تبين انقلاب سيارة "بيك أب" تابعة لوزارة الداخلية أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمد عبدالحفيظ 30 سنة، أمين شرطة، عمرو أحمد عبدالوارث 30 سنة، أمين شرطة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.



وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العام للتحقيق.

