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حوادث

إصابة أمينى شرطة فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:02 م
انقلاب سيارة الشرطة
انقلاب سيارة الشرطة - أرشيفية
منصور ابو العلمين
أصيب أمينا شرطة في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق الفرافرة – الواحات البحرية بزمام محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 145 على طريق "الفرافرة – الواحات البحرية".

تبين انقلاب سيارة "بيك أب" تابعة لوزارة الداخلية أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمد عبدالحفيظ 30 سنة، أمين شرطة، عمرو أحمد عبدالوارث 30 سنة، أمين شرطة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العام للتحقيق.

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