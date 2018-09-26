مسئول روسي: واشنطن تمارس ضغوطاً غير مقبولة على أوروبا بشأن التعاون مع موسكو

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أوروبا بشأن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة بأنها "ضغوط سياسية غير مقبولة مطلقا".
وقال جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الضغوط جدية، ويتجول ممثلو الولايات المتحدة منذ سنوات بين الدول الأوروبية ويملون عليهم كيف ومع من يبنون التعاون في مجال الطاقة، إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا".
وأضاف المسئول الروسي، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي -2" واعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، أن مشاريع الطاقة الروسية الأوروبية المشتركة، تشكل عاملا ماديا لتعزيز الأمن في المنطقة.