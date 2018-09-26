مسئول روسي: واشنطن تمارس ضغوطاً غير مقبولة على أوروبا بشأن التعاون مع موسكو

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أوروبا بشأن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة بأنها "ضغوط سياسية غير مقبولة مطلقا".





وقال جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الضغوط جدية، ويتجول ممثلو الولايات المتحدة منذ سنوات بين الدول الأوروبية ويملون عليهم كيف ومع من يبنون التعاون في مجال الطاقة، إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا".



