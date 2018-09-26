ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول روسي: واشنطن تمارس ضغوطاً غير مقبولة على أوروبا بشأن التعاون مع موسكو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:51 م
خطوط أنابيب نقل الغاز
خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا
أ ش أ
وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أوروبا بشأن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة بأنها "ضغوط سياسية غير مقبولة مطلقا".

وقال جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الضغوط جدية، ويتجول ممثلو الولايات المتحدة منذ سنوات بين الدول الأوروبية ويملون عليهم كيف ومع من يبنون التعاون في مجال الطاقة، إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا".

وأضاف المسئول الروسي، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي -2" واعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، أن مشاريع الطاقة الروسية الأوروبية المشتركة، تشكل عاملا ماديا لتعزيز الأمن في المنطقة.

ترشيحاتنا

تأييد أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ 100 من مطار كورو الفضائي

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

مستشار المفتي يكشف عن طريقة تجعلك تشاهد النبي في المنام.. فيديو

السعودية تمنع الوافدين من حمل 17 أداة.. والغرامة تصل إلى ألف ريال

أول تعليق خليجي على سحب أمريكا لأنظمة صاروخية من الشرق الأوسط

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يشرح خطورة صواريخ S300

مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

محمد صلاح خارج مباراة ليفربول وتشيلسي لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

تأجيل محاكمة مرسي و25 من الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 10 أكتوبر .. صور

فيديو

استجابة للأهالي.. تطهير شارع مجمع المدارس ببشتيل.. فيديو
فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟