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أخبار العالم

نتنياهو: ترامب ضَمِن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:41 م
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
أحمد محرم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حصلت على ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ترامب "لقد نلت ما طلبته. أتيت هنا ومعي بعض المطالب وقد حصلت عليها".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو تأتي على خلفية أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وروسيا، إثر سقوط طائرة روسية قبالة السواحل السورية، بسبب إصابتها بقذائف سورية استهدفت طائرات إسرائيلية كانت تحلق بالقرب منها.

وأعلنت روسيا قبل أيام قرارها تزويد سوريا بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 300، في خطوة رفضتها إسرائيل.

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