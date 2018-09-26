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رياضة

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للقادسية الكويتى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
ملك موسي
أدى حراس الزمالك الثلاثى محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح ، تدريبات قوية تحت اشراف توماس مدرب حراس المرمي ، فى اطار الاستعدادات لمواجهة القادسية الكويتى ، فى اياب دور ال 32 لدورى أبطال العرب والمقرر لها الجمعه .

وخاض حراس الزمالك تدريبات قوية من خلال استعمال الحواجز ، فى اطار سعى مدرب حراس المرمي الوصول بحراس الفريق لاعلى مستوى فنى وبدنى .

ويخوض الزمالك ، مرانه الاول على ملعب القادسية ، وسط حضور من جماهير الزمالك ، لتحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الجمعه .

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