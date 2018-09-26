كاف يستقر علي بديل الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ إلى المغرب بدلا من الكاميرون.



واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على سحب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون.



وعلم " صدي البلد " من مصادر مطلعة داخل كاف أن القرار سيتم صدوره بشكل رسمي، من خلال المكتب التنفيذي المقبل المقرر إقامته بشرم الشيخ ٣٠ سبتمبر الجاري .



وكان "كاف" أعرب عن استيائه من سوء البنية التحتية بالكاميرون مطالبا بتغيير شامل بها، وهو الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع؛ مما أدى إلى الاستقرار على سحب تنظيم البطولة منها.



يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية ستقام خلال شهر يونيو 2019.