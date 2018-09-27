كثافات مرورية على بعض الطرق والميادين المهمة بالجيزة

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، كثافات مرورية متوسطة في ساعات الصباح الأولى، بنسبة سير تعدت الـ 60%.





فيما وجّه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بانتشار الخدمات المرورية بكافة أنحاء المحافظة ومنع انتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، استقرار الحالة المرورية داخل شارع التحرير بمنطقة الدقي، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة بمنطقة البحوث، وأعلي كوبري الدقي، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة في القادم من جامعة القاهرة إلي مديرية أمن الجيزة وشارع أحمد زويل، وأحجام سيارات مرتفعة أمام بوابة كلية تجارة في القادم من محور صفط اللبن بإتجاه مديرية أمن الجيزة.





كما يشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية مرتفعة في القادم من مناطق ناهيا إتجاه جامعة القاهرة، وكثافات مرورية متوسطة بشارع السودان في القادم من ميدان الجيزة إلي جامعة القاهرة.





بينما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في القادم من سينما رادوبيس وحتي نفق وميدان الجيزة، وكثافات مرورية متوسطة في القادم والمتجه من المريوطية وحتي فندق أبوالهول السياحي، وكثافات مرورية بشارع فيصل في القادم من الطوابق وحتي المريوطية، والقادم من طريق كفر طهرمس وحتي كوبري فيصل.





كما يشهد شارع النيل السياحي ارتفاع في الكثافات المرورية في القادم من شارع البحر الاعظم وحتي كوبري الجامعة، وشارع الدقي في القادم من مديرية امن الجيزة وحتي كوبري الدقي.





فيما يشهد مدخل كوبري 6 أكتوبر في القادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز بإتجاه مناطق العجوزة ووسط العاصمة كثافات مرورية متوسطة، وشارع البطل أحمد عبدالعزيز في القادم من جامعة الدول العربية بإتجاه كوبري 6 أكتوبر.





بينما يشهد شارع جامعة الدول العربية كثافات مرورية مرتفعة في القادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه كوبري 15 مايو ومسرح البالون، والقادم من سفنكس حتي نادي الزمالك، مع ارتفاع الكثافات المرورية اعلي كوبري 15 مايو في القادم من محور 26 يوليو بإتجاه مناطق الزمالك، وكثافات مرورية بشارع احمد عرابي في القادم من كوبري أحمد عرابي بإتجاه سفنكس.





كما يشهد شارعا محيي الدين أبوالعز ومصدق بعض الكثافات المرورية المتحركة، بسبب زيادة احجام السير.



