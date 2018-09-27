تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس دهون البطن.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على شد وتقوية عضلات الجسم، وتخسيس دهون البطن.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الخميس، إن شد عضلات لا تعتمد على التمارين الرياضية فقط، ولكن لابد من تنظيم الطعام للحصول على النتيجة المطلوبة.



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد في الحصول على بطن مشدودة.