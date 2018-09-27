شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد جامعة جنوب الوادي

تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جامعة جنوب الوادي، واستمع لحديث من رئيس الجامعة وعدد من الطلاب، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة قنا.



وتفقد موقع تنفيذ مشروع مدينة غرب قنا، أحد المشروعات السكنية في المحافظات التي افتتحها الرئيس منذ شهور.



وتفقد رئيس مشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه للشرب، مشيدًا بما تنفيذه خلال الشهور القليلة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات السكنية.



وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك مدينتين سيتم إنشاؤهما في قنا، بهدف توسيع الرقعة العمرانية في المحافظة، وهما مدينة قنا الجديدة، وغرب قنا، مشيرا إلى أن مدينة قنا الجديدة تبعد عن المحافظة الأم حوالي 5 كيلومترات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مدينة غرب قناة ستنتهي في 2020.