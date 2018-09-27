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رئيس مياه سوهاج: 30 مليون جنيه لزيادة الضخ بالمناطق الصناعية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:19 م
رئيس مياه سوهاج:
رئيس مياه سوهاج: 30 مليون جنيه لزيادة كمية المياه
خالد رياض
أكد اللواء مهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب أن الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الصناعية بحى الكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا وغرب جهينة والاحايوة تحظى بأهمية كبيرة، وذلك لخدمة الانشطة الاستثمارية التى تدفع بعجلة الاقتصاد المصرى.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى انه تم الانتهاء من محطة مياه الحواويش 1 و 2 بحى الكوثر، وأنه جار الانتهاء من محطتى مياه الحواويش 3 و 4 وأن البنك الدولى يمول تنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة من محطتى مياه الحواويش 3 و 4 بقيمة 8 ملايين جنيه وكذلك تنفيذ مشروع خط طرد 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 22 مليون جنيه، وذلك لزيادة كمية المياه للمناطق الصناعية ضمانًا لاستدامة الخدمة.

كما طالب رئيس مياه سوهاج هيئة التنمية الصناعية بضرورة حصر الاحتياجات من رفع كفاءة الشبكات وروافع المياه والآبار بالمناطق الصناعية لتحديد المبالغ المالية المطلوب توفيرها للتنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مستثمرى محافظة سوهاج والذى عقد بمقر جمعية المستثمرين بحى الكوثر لبحث سبل دعم ورعاية الانشطة الاستثمارية بالمناطق الصناعية وعرض المستجدات والتطورات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بسوهاج وكيفية التغلب عليها.

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