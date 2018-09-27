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رياضة

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد النني نجم آرسنال الانجليزي والمنتخب المصري عن سعادته بتأهل آرسنال إلى دور الـ16 من منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد ما تخطى منافسه برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإمارات".

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له مع لاعبي الفريق أمس وعلق قائلا : "دائما سويا". 

وسجل أهداف آرسنال كل من داني ويلبيك (ق5)، و(ق37)، وألكسندر لاكازيت (ق93) فيما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق آلان جادج (ق58).

أول تعليق لـ النني عقب تأهل آرسنال لدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين

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