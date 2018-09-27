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رياضة

هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:10 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث نصف ساعة من المباراة التي تجمع بين فريقين الأهلي ومنافسه النجمة اللبناني في لقاء الإياب من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

بدأ اللقاء تنافسيا بين الفريقين، من ضربة البداية بين أقدام فريق النجمة اللبناني، توغل الهجوم بين دفاعات الأهلي ليوجه اول تهديد لمحمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

ورد الاهلي بهجمة من الجبهة اليمنى عن طريق وليد سليمان حيث راوغ لاعب الفريق اللبناني ومرر الكرة لتصل لأيمن أشرف الذي سدد الكرة على المرمى ولكن تمر بسلام على النجمة.

وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة الى مؤمن زكريا لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء منفردا بحارس مرمى الفريق اللبناني، ولكن يخرج الحارس ليقتنص الكرة من امام اقدام العشوائي.

وطالب لاعبو الفريق اللبناني بركلة جزاء بعد سقوط مهاجم الفريق داخل منطقة جزاء الاهلي، في الدقيقة السادسة، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة شيئا واستمر اللقاء بدون توقف.

واستمرت المباراة مشتعلة طوال الـ 10 دقائق الأولى ولكن دون اهتزار شباك احد الفريقين.

وتألق محمد الشناوي في التصدي لهجوم الفريق اللبناني في كرة خطرة في الدقيقة 14، بعد هجوم منظم من لاعبي النجمة.

وفي الدقيقة 17 تعرض اللاعب علي سباليتي جناح النجمة اللبناني الى اصابة قوية ، بعد محاولته اقتناص الكرة من علي معلول ليسقط أرضا متألما من اصابته الشديدة.

وانطلق صلاح محسن لاعب الأهلي من الجبهة اليمنى مسرعا في محاولة لفك الحاجز البشري المكون من لاعبي فريق النجمة، ويمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتلقاها مؤمن زكريا حيث انه كان خارج منطقة حارس مرمى الفريق اللبناني .

وفي الدقيقة 24 سدد اسلام محارب كرة رائعة ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق اللبناني، وخرجت الى ركلة ركنية .

ومن هذه الركنية تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق الجناح الأيسر علي معلول من تسديدة صاروخية لم يتمكن حارس المرمى ان يفعل شيئا تجاهها.

وتوهج هجوم الاهلي بعد هدف التقدم، واعاد الترتيب بشكل مميز في صفوف هجومه، وبعد العديد من التمريرات انتهت عند وليد سليمان بتسديدة رائعة على يسار الحارس كادت أن تصبح الهدف الثاني ولكن مرت منتزعة آهات الجماهير .

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: هشام محمد وحسام عاشور ومؤمن زكريا وإسلام محارب ووليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن.

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