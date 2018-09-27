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رياضة

تعرّف على اللجنة القضائية المشرفة على عمومية الأهلي غير العادية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي تلقى من اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا بأسماء المستشارين والقضاة، المكلفين من المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والمقرر لها غدًا الجمعة، ٢٨ من سبتمبر، والمخصصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بالإضافة إلى وفد اللجنة الأولمبية، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة- مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية.

وقال مرجان إن وفد اللجنة القضائية يضم المستشارين محمد خليفه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحمد ابوالعلا المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض وأحمد بيومي المستشار بمحكمة المنصورة ومحمد صلاح المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض وحسام الجيزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض وأحمد اسماعيل رئيس المحكمة بالقاهرة الجديدة.

وأشار مرجان، إلى أن وفد الجهة الإدارية سيكون برئاسة وكيل وزارة الشباب بالقاهرة، أشرف البيجرمي.

وأكّد مرجان، أن الإدارة التنفيذية بالنادي اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على أعضاء النادي في هذا اليوم؛ ليخرج بالشكل اللائق بالنادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية.

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