نائب رئيس البورصة: انخفاض الفوائد البنكية يدفع بقوة نحو تنشيط سوق المال

أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن نشاط البورصة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض أسعار الفائدة في البنوك، موضحًا أن تراجع الفوائد يؤدي عادةً إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتنشيط حركة التداول بشكل ملحوظ.

وأضاف محمد صبري، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراء الأول قبل قيد أي شركة جديدة في البورصة هو النزول الميداني إلى مقر الشركة للتحقق من أصولها المسجلة في القوائم المالية، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تُلزم إدارة البورصة بالتأكد من صحة القوائم المالية والأصول قبل اتخاذ أي قرار بشأن القيد.

وأوضح محمد صبري،أن مؤشر EGX30 يضم أكبر 30 شركة مدرجة في السوق من حيث النشاط والقيمة السوقية، مشيرًا إلى أن 60% من المستثمرين الجدد الذين تم قيدهم في البورصة خلال الأربعة أشهر الماضية هم من فئة الشباب، وهو ما يعكس تزايد الوعي المالي بين الأجيال الجديدة، كاشفًا عن خطة لإطلاق بودكاست توعوي جديد لتعريف المواطنين بآليات عمل البورصة وأدوات الاستثمار فيها.

وأشار نائب رئيس البورصة، إلى أن من بين الأدوات الحديثة التي تعمل عليها البورصة حاليًا تفعيل آلية "اقتراض الأسهم بغرض البيع"، والتي تهدف إلى زيادة السيولة وتنويع أدوات التداول في السوق.