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محافظات

محافظ الجيزة: لن أسمح بفوضى الشوارع.. والقانون يطبق على الجميع..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:29 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لن يتم السماح بأى تجاوزات أو عدم إنضباط بما يسبب وجود فوضى بشوارع المحافظة مشيرًا أن الشارع يعد حقا أصيلا للمواطن وسيتم تطبيق القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ بعدد من شوارع حى بولاق الدكرور وشملت ترعة عبد العال (1) ومصطفى مشرفه وترعة الزمر وناهيا.

وأضاف أنه تم الإتفاق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى بشارع ناهيا بعد تعدد شكاوى المواطنين من فوضى الإشغالات والسيارات والباعة الجائلين مشيرًا أنه سيتم إلزام باعة سوق ترعة الزمر بالوقوف داخل الباكيات المخصصة لهم.

وشدد راشد بمراجعة المساحات الموجودة أسفل الكبارى والمحاور والمستغلة من الأحياء وعدم السماح بوجود أى مواد قابلة للإشتعال كأنابيب البوتاجاز حتى لا تحدث أى أمور لا تحمد عقباها.

طالب المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعادة تخطيط المنطقة المواجهة لوحدة مرور فيصل وتنظيم سيارات الأجرة ومنع التكدس المرورى ورفع السيارات المتهالكة والتوكتوك المخالف.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق ببدء إجراءات رصف محور ترعة عبد العال (1) لأهميته القصوى وتدبير التمويل اللازم.

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