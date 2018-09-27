ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم تغسيل الزوجين كلا منهما الآخر بعد وفاتهما

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلماء أجمعوا على أنَّه يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها؛ لاستمرار العلاقة الزوجية بالعدة.

وأضاف المركز فى فتوى له ردا على سؤال : هل يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يُغَسِّلَ الآخر بعد موته؟ أن العلماء اختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته؛ لانقطاع العلاقة بالموت، والذي عليه جمهورُ العلماء أنه يجوز للزوج أن يغسِّل امرأته.

واستشهد المركز، بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقمتُ عليك، فغسَّلتُكِ وكفَّنْتُكِ، وصلَّيْتُ عليك، ودَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه، وعليه؛ فيجوز تغسيل كلٍّ منهما للآخر.

ترشيحاتنا

نتنياهو ينشر صورة رومانسية مع زوجته قبل إلقاء خطاب الأمم المتحدة

أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو

ترامب يكشف سر ضحك زعماء العالم من خطابه في الأمم المتحدة

إنذار على يد محضر من العتال ضد وزير الرياضة ورئيس الأولمبية.. مستند

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

وزير الرياضة: لن نتعرض لأي ضرر بسبب مصير أجيري

وزيرة الهجرة ترد على المصريين بالخارج حول توفير وحدات سكنية.. فيديو

احذر.. ٦عادات تدمر الكلي

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة مناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

فيرمينو لاعب ليفربول وزوجته يشعلان إنستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

فيديو

جيسي العاصي: الأعمال الفنية تجعل البلطجي شخصية محبوبة
حسين هريدى: يجب تحصين الشعب المصرى من الإخوان
فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين
دبلوماسي سابق: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة لاقت اهتماما عالميا.. فيديو
وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟