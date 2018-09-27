حكم تغسيل الزوجين كلا منهما الآخر بعد وفاتهما

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلماء أجمعوا على أنَّه يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها؛ لاستمرار العلاقة الزوجية بالعدة.



وأضاف المركز فى فتوى له ردا على سؤال : هل يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يُغَسِّلَ الآخر بعد موته؟ أن العلماء اختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته؛ لانقطاع العلاقة بالموت، والذي عليه جمهورُ العلماء أنه يجوز للزوج أن يغسِّل امرأته.



واستشهد المركز، بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقمتُ عليك، فغسَّلتُكِ وكفَّنْتُكِ، وصلَّيْتُ عليك، ودَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه، وعليه؛ فيجوز تغسيل كلٍّ منهما للآخر.