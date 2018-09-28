ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

اعتقلت قوات ألمانيا رجلا سوريا في برلين للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي في إسرائيل.



وذكرت صحيفة "بليد" الألمانية أن الرجل كان يخطط لاستخدام مواد كيميائية في الهجوم وقام بتجنيد آخرين للمشاركة في هجومه.



ووفقا لمتحدثة الشرطة في العاصمة، فإن الرجل يبلغ من العمر 21 عاما، واحتجزته وحدة خاصة، مشيرا إلى صدور مذكرة توقيف بشان تورطه في مشاجرة منذ بضعة شهور.



