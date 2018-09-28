وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان في نيويورك الوضع في سوريا واليمن وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الجمعة/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان-ايف لو دريان ناقشا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقالت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن " وزيري الخارجية الروسي و الفرنسي ناقشا الوضع في سوريا وحول ليبيا واليمن، واستعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران، فضلا عن ذلك تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".

