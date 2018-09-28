وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان في نيويورك الوضع في سوريا واليمن وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الجمعة/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان-ايف لو دريان ناقشا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن " وزيري الخارجية الروسي و الفرنسي ناقشا الوضع في سوريا وحول ليبيا واليمن، واستعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران، فضلا عن ذلك تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".
وقالت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن " وزيري الخارجية الروسي و الفرنسي ناقشا الوضع في سوريا وحول ليبيا واليمن، واستعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران، فضلا عن ذلك تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".