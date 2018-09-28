ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان في نيويورك الوضع في سوريا واليمن وليبيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:58 ص
وزيرا خارجية روسيا
وزيرا خارجية روسيا وفرنسا
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الجمعة/ أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان-ايف لو دريان ناقشا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن " وزيري الخارجية الروسي و الفرنسي ناقشا الوضع في سوريا وحول ليبيا واليمن، واستعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران، فضلا عن ذلك تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".

ترشيحاتنا

طريقة تخزين القرنبيط والكرنب والثوم لمدة عام كامل

الهيئات الدينية بموريتانيا تصعد حملتها ضد تنظيم الإخوان وتطالب بالابتعاد عن فكرهم

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

6 علاجات منزلية للتخلّص من الغازات أثناء الحمل

برلماني: السياحة لم تقم بالمطلوب منها ومحمد صلاح واحد من أهم سفراء مصر خارجيا

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

صباح البلد يكشف أسرارا عن حياة علاء ولي الدين في ذكرى رحيله الـ 15

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟