السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بإمبابة

كشفت هيئة السكة الحديد حقيقة ما تم نشره ببعض المواقع عن خروج قطار عن القضبان بامبابة، وأكدت الهيئة في بيانها أن حقيقة ما حدث هو سقوط عجلة بوجى أحد العربات لقطار البضاعة المحمل غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بامبابة بعيدا عن الخطوط الرئيسية ودون أي تلفيات بالقطار أو السكة وجار رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.



وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسى لمتابعة حركة القطارات على مدار الساعة وأن الحركة تعمل بصورة طبيعية وأن المركز الرئيسى لم يسجل اى حالات خروج عن القضبان أو تعطل لمسير القطارات على الخطوط الرئيسية فى منطقة إمبابة أو غيرها على الخطوط.



وتناشد الهيئة عدم نشر أى أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها حدوث ذعر وبلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.