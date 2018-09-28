هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

تصدّر هاشتاج #الخطيب، "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما تفاعل معه عدد كبير من الرواد، حيث احتل المركز الأول في قائمة تريند "تويتر".



وعقد الأهلي اليوم، الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.



وتفاعل عدد كبير من جمهور الأهلى عبر الهاشتاج قائلين "رئيس جمهورية الأهلى"، "بنحبك يا بيبو"، "انت فخر إنتاج النادي الأهلي".



وتسابق الأعضاء علي مساندة مجلس ادارة النادي الأهلي وعلي رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي.