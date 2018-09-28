ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

البحر الأحمر تُحذر من عدم استقرار الطقس خلال 24 ساعة مقبلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم جادالله
اطلقت محافظة البحر الاحمر تحذيرات من عدم استقرار الجو خلال 24 ساعة قادمة وقالت المحافظة فى بيان لها إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارسلت إنذارا لمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار من مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتى يصاحبها سقوط الأمطار.

وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

بينما طالب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر المواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وبتوخي الحذر وأصدر تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

بعد اغتيالها.. شاهد أجمل 15 صورة للموديل العراقية تارة فارس

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

المصري البورسعيدي يرفض بدء مباراة طلائع الجيش بسبب الجماهير

محمد رمضان: رضا الأم سبب كل حاجة حلوة في حياتنا

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لعلاجه من أورام سرطانية منتشرة بجسمه.. صور

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

محافظ المنوفية يحضر مدارس الأحد بكنيسة الأنبا صرابامون.. صور

كاسونجو يتقدم للزمالك أمام القادسية الكويتي في الدقيقة 81.. فيديو

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو
نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو
بدء فرز أصوات أعضاء عمومية الأهلي غير العادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟