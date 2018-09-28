البحر الأحمر تُحذر من عدم استقرار الطقس خلال 24 ساعة مقبلة

اطلقت محافظة البحر الاحمر تحذيرات من عدم استقرار الجو خلال 24 ساعة قادمة وقالت المحافظة فى بيان لها إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارسلت إنذارا لمحافظة البحر الأحمر.



وبحسب البيان، من المتوقع أن تتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار من مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتى يصاحبها سقوط الأمطار.



وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.



بينما طالب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر المواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وبتوخي الحذر وأصدر تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

