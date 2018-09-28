الكيكة من أفضل الحلوى التي يمكن أن تتناسب مع جميع الأوقات.



ويمكن وضع الكيكة على وجبة الإفطار مع الشاي باللبن، أو في وقت العشاء، ومع دخول الدراسة قد تحتاجين إلى تقديم إفطار سريع لعائلتك، لذا قدمت الشيف نونا، طريقة تحضير كيكة الخلاط اللذيذة في المنزل، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مكونات طريقة تحضير الكيك الخلاط :



3 أكواب دقيق أبيض

باكو كيك شيف من دريم

رشة ملح

كوب ونصف عصير برتقال

3 بيضات

كوب وربع سكر

ملعقة صغيرة بشر برتقال

3/4 كوب زيت



طريقة تحضير الكيك الخلاط:



1- نحضر الخلاط ونضع به البيض وبشر البرتقال- يمكن استبداله بالفانيليا-، ثم نضع السكر والزيت وعصير البرتقال- "يمكن استبداله بالحليب او عصير اليوسفى أو عصير الفراوله بدون حبيبات، ويكون نفس المقدار كوب ونصف" ونخلطهم جيدا مع بعض.



2- نضع باكو كيك شيف على الدقيق، ونخلطهم ببعض، ثم نضع نصف كمية الدقيق فى الخلاط، ونخلطهم، وأثناء الخلط نضع ملعقة ملعقة من الدقيق المخلوط بالكيك شيف تدريجيا.



3- ويمكن ضرب كل المكونات فى الخلاط "البيض والسكر والزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال"، ثم ننزل بهم على الدقيق المخلوط ب كيك شيف فى بوله، ثم نخلط كل المكونات جيدا ولكن كمية الدقيق المستخدمة قليلة ومناسبة للضرب فى الخلاط، ولكم حرية الإختيار، حسب نوع وكفاءة الخلاط الموجود لديكم.



4- نحضر قالب إنجلش كيك وندهنه بالزيت ونضع به الخليط إلي أن نصل لمنتصف القالب ويمكن عمل أكثر من قالب وندخله فرن مشغل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة، ونختبرها بعد المدة المحددة بوضع خِلَّة فى المنتصف، لو خرجت نظيفة، فهذا يشير إلى أن الكيك قد استوى، ثم نخرج الصينية من الفرن بعيدا عن أى تيار هواء أو بروده، ونضعها على بلانشه خشب، ونتركها حتى ترتاح، ثم تقدم.