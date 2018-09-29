رونالدو يهنئ محمد صلاح بجائزة بوشكاش.. ويؤكد: هدفه يستحق الأفضل..فيديو



هنأ كريستيانو رونالدو محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي على الفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، بالإضافة إلى فوز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم.



وفي بث مباشر على حسابه على انستجرام ، قال رونالدو : "الكثير يراسلني بشأن جائزة بوشكاش، مبروك لمحمد صلاح عليها، لقد كان هدفًا رائعًا واستمتعت به، أنا أمتلك واحد بالفعل في متحفي."



وأضاف رونالدو: "مبروك لمودريتش الفوز بجائزة أفضل لاعب."



جدير بالذكر أنه تنافس رونالدو على جائزة بوشكاش من خلال الهدف الرائع الذي أحرزه من مزدوجة خلفية في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال، والذي أجبر جمهور المنافس على تقديم التحية له حين كان لاعبًا في ريال مدريد.



واستطاع صلاح أن يحصل جائزة أفضل هدف من خلاله هدفه في مرمى ايفرتون في الدوري الانجليزي، وذلك من خلال تصويت الجمهور على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.



