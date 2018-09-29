عنارة : 79 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير فرع صيدناوي العتبة

أكد محمد عنارة ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات صيدناوى ،التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق احدى شركات قطاع الأعمال العام، إن فرع صيدناوى الخازندار بميدان العتبة طاله تطوير بسيط عام 1986 بشكل ذاتى ثم تقدمت عروض عديدة للتطوير بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ولكن آلية التطوير لم تناسب القيمة التاريخية للفرع.



وأضاف عنارة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تم طرح مناقصة للتطوير الفرع وتم الترسية على شركة لافيت ايجيبت صاحبة أعلى عرض .



وأوضح عنارة ، أن مدة التعاقد مع الشركة تصل عشرين عاما وذلك لاسترداد قيمة الإنفاق الاستثماري حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 79 مليون جنيه ، بقيمة ايجارية نحو 526 ألف جنيه شهريا بالاضافة الى 72 مليون جنيه قيمة مضافة وحصلت الشركة على شيكات سنوية بالقيمة الإيجارية المذكورة ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير نهاية العام الجارى.