مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره مزلقان الاستاد بدمنهور

لقى شخص مصرعه تحت عجلات أحد قطارات الركاب خلال عبوره لشريط السكة الحديد بمزلقان الاستاد بدمنهور، خلال غلقه وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بمنطقة مزلقان الاستاد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه خلال عبور المدعو "محمد .ع.م" 22 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم شبرا بدائرة القسم للمزلقان المشار إليه (خلال غلقه) اصطدم به قطار (ركاب) القادم من القاهرة / الإسكندرية، مما أدى لإصابته ووفاته.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها ورد التقرير الطبي يفيد (وجود كسور وجروح متعدده بالجسم ونزيف بالأنف).



بسؤال والده "عماد .م.ع" 53 سنة مدير مدرسة السادات الابتدائية ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم .. ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.