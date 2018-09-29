ننشر أسماء شهداء لقمة العيش في ديرب نجم بالشرقية

حصل "صدي البلد" على أسماء شهداء "لقمة العيش"، الذين توفوا إثر حادث انقلاب جرار زراعى بصرف تل القاضي التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهن "هنية بدران على"، و"نجاح اسماعيل محمد"، و"بشرى سليمان يوسف"، و"منال سليم محمد سليم"، و"هيام سيد احمد شعبان".





كما أصيبت كل من، "عايدة محمد عطية"، "اسماء جمال عبد القادر"، "ايمان السعيد محمد"، "صباح السعيد محمد"، "ايمان محمد مرسى"، "شامة حسن الصادق، "ايمان فوزى محمد".





كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بانقلاب جرار زراعي محمل بعمال يومية في مصرف تل القاضي التابع لمركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 سيدات وإصابة 6 آخرين جراء الحادث.



