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حوادث

ننشر أسماء شهداء لقمة العيش في ديرب نجم بالشرقية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:31 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
حصل "صدي البلد" على أسماء شهداء "لقمة العيش"، الذين توفوا إثر حادث انقلاب جرار زراعى بصرف تل القاضي التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهن "هنية بدران على"، و"نجاح اسماعيل محمد"، و"بشرى سليمان يوسف"، و"منال سليم محمد سليم"، و"هيام سيد احمد شعبان".

كما أصيبت كل من، "عايدة محمد عطية"، "اسماء جمال عبد القادر"، "ايمان السعيد محمد"، "صباح السعيد محمد"، "ايمان محمد مرسى"، "شامة حسن الصادق، "ايمان فوزى محمد".

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بانقلاب جرار زراعي محمل بعمال يومية في مصرف تل القاضي التابع لمركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 سيدات وإصابة 6 آخرين جراء الحادث.

وأكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين تم نقلهم لمستشفي ديرب نجم لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، مشيرًا إلى أن الجثامين تم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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