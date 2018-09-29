شكري يلتقي وزير الخارجية الهولندي لبحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية

عقد وزير الخارجية سامح شكري مساء أمس الجمعة، لقاء مع وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الهولندية والنهوض بها في المجالات المختلفة، فضلًا عن التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.



وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية الهولندي للقاهرة في مايو 2018، وما أعقبها من مشاورات سياسية على مستوى كبار المسئولين فى القاهرة. كما أكد على تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا فى المجالات الاقتصادية، خاصة قطاعات البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد المائية، منوهًا بأهمية استفادة الشركات الهولندية من التسهيلات التى تقدمها مصر للاستثمار فى المشروعات القومية العملاقة، خاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.



وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة فى إدارة الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، باعتبار أن هولندا تمتلك اثنين من أكبر خمسة موانئ فى القارة الأوروبية.