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مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، مسئولى مجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية، وذلك بحضور وزيرة السياحة.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف السياحة والعمل على توفير كافة التيسيرات سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الامكانيات والمقومات الموجودة لزيادة حركة السياحة الواردة.

وأشار إلى أهمية الترويج لعدد من المناطق السياحية الواعدة الموجودة على ارض الجمهورية، خاصة بالساحل الشمالى، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، التى تزخر بالعديد من المقومات الفريدة من طقس ومياه تجعلها تستقبلالسائحين على مدار العام.

وأوضح أن الدولة تستهدف اقامة حوالى 50 ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، التى تمتلك شاطئ بطول حوالى 14 كم منها 7 كم للاستخدامات السياحية والفندقية،هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه منالابراج الشاطئية والجامعات، والمدارس الفندقية، وكذا القطار المكهرب الذى سيربط بين مدينتى العلمين والعين السخنة مرورًا بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما سيجعلها منطقة سياحية متميزة.

من جانبها ، أشارت وزيرة السياحة ، إلى اهتمام الدولة بمنطقة العلمين الجديدة، والساحل الشمالى بوجهعام وتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنطقة لما لها من مستقبل واعد فى زيادة الحركة السياحية.

من جانبهم، قدم مسئولو مجموعة "NIKKI BEACH" العالمية عرضًا حول نشاطهم على مستوى العالم، باعتبارهم متخصصين فى إدارة الفنادق والتسويق للمنتجعات السياحية، حيث أشاروا إلى أن المجموعة تأسست منذ عام ١٩٩٨، وتمتلك ١٢ منتجعًا حول العالم يتوافد عليها حوالى 5.5 مليون زائر سنويًا، ويعمل بها نحو ٣٥٠٠ موظف، كما أن المجموعة لديها حاليًا ٦ فنادق تحت الإنشاء.

وأكد مسئولو المجموعة تطلعهم للمساهمة فى تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التى تمتلكها مصر فى قطاع السياحة واقامة عدد من المنتجعات السياحية بها فى مناطق البحر الاحمر، والساحل الشمالى، مشيرين إلى أن هذا التوقيت هو المناسب لبدء اعمال المجموعة فى مصر.

وفى هذا الصدد، اشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أننا جاهزون للتعاون مع المجموعة فى هذا المجال وتوقيع عقود الشراكة، موجهًا بضرورة البدء فى اختيار المواقع المقترحة لاقامة تلك المشروعات سواء فى مناطق البحر الاحمر أو العلمين الجديدة.
مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور
مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور
مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور
مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور
مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

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