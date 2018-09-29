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ديني

الأزهر ينعى ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:26 م
فضيلة الدكتور أحمد
فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة وتشريد مئات آخرين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

كما دعا الأزهر الشريف، أن يمن الله عزوجل على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب العالم مثل هذه الكوارث.

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