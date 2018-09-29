دورتموند يقلب تأخره أمام ليفركوزن لفوز ويعتلي صدارة البوندسليجا.. فيديو

تمكن فريق بروسيا دورتموند من قلب تأخره على باير ليفركوزن للفوز بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب"باي ارينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني .



انتظر ليفركوزن حتى الدقيقة 9 ليعلن تقدمه عبر ميتشيل وايزر، ليعود بعدها جوناتان غلاو تاه في الدقيقة 39 ويعزز من تقدم فريقه بالهدف الثاني لينهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين.



وفي الشوط الثاني بدأ دورتموند مشوار الـ"ريمونتادا" بعد أن قلص دورتموند الفارق بهدف بهدف لارسون بمتابعة لكرة صدها الحارس في الدقيقة 65 ، بهدف لارسون بمتابعة لكرة صدها الحارس في الدقيقة 65،و عاد بعدها وسجل الضيوف هدف التعادل، بعد هجمة مرتدة قادها اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو وتبادلها أكثر من مرة مع القائد ماركو رويس، لتصل لرويس في النهاية داخل المنطقة وسددها في المرمى.



وأحرز دورتموند الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد عرضية أشرف حكيمي على الجهة اليمنى الى الإسباني باكو الكاسير الذي وضعها في المرمى، وسجل الكاسير الهدف الرابع في الدقيقة 93 .



وبهذا الفوز اعتلى بروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الغريم التقليدي بايرن ميونخ .



