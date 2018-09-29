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محافظات

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي بديرب نجم.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:24 م
لدكتور ممدوح غراب
لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقة "حامد هبيله"، السكرتير العام المساعد بأداء واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث إنقلاب جرار زراعي بترعة تل القاضي بمركز ديرب نجم والذي أسفر عن وفاة 5 سيدات وإصابة 7 آخرين ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

واستمع المحافظ لمطالب أسر الضحايا والمصابين وقام على الفور بالإتصال تليفونيًا بالجهات المعنية لتلبيتها فورًا وقال : لن تدخر المحافظة جهدًا في مساعدة أسر الضحايا لتخفيف معاناتهم.

واطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمصابين وأوصى بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم مشددًا على عدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية على لمسته الإنسانية وتواجده بينهم اليوم بقرية تل القاضي لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا وكذلك للاطمئنان على المصابين والاستماع لمطالبهم موجهًا الجهات المعنية بتلبية مطالب أسر الضحايا والمصابين من أبناء القرية .

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالاستماع لمطالب أهالي القرية والعمل على حلها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي بديرب نجم.. صور
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي بديرب نجم.. صور
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي بديرب نجم.. صور

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