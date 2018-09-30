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حوادث

8 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة.. تعرف عليها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:23 ص
ًصورة أرشيفية - الحالة
ًصورة أرشيفية - الحالة المرورية
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.

ولم تشهد الطرق سوى ٨ مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

- كثافات أعلى كوبرى عباس القادم من الجيزة ومتجه المنيل.

- أتوبيس معطل بشارع شبرا بالخلفاوى.

- كثافات بمحور الثورة بالاتجاهين.

- تسريب مياه بشارع عين الحياة المتجه لصلاح سالم.

- انقلاب سيارة ملاكى بالتجمع المتجه للتسعين أمام مسجد فاطمة الشربتلى.

- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر القادم وسط البلد والجيزة نتيجة أحجام مرتفعة.

- أتوبيس معطل بالخليفة المأمون المتجه للميرغنى.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

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