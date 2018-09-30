136 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أمام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير فى محافظة قنا التى تعد ضمن المناطق التى تغطيها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.



ونوه شمعة، بأن الشركة قامت بعدد من الإنجازات فى مجال تأمين التغذية الكهربائية وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين بمحافظة قنا، والذى بلغ 859238 مشتركا على جميع أنماط الاستهلاك بكل المناطق التى تغطيها الشركة.



وأشار إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الطموحة على أرض المحافظة، حيث تم تركيب وإحلال 229 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتم تركيب وإحلال أكشاك محولات لـ 110 أكشاك معدنية.



وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإنشاء وإحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 106 كم، وإحلال موزع جهد متوسط بمدينة قفط.



وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى، قامت الشركة بتركيب وإحلال 1514 عمود جهد منخفض، وتم إحلال الموصلات العارية بأخري معزولة بطول 553 كم ، كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 6.6 كم، وبلغ إجمالي التكلفة لهذه الأعمال حوالى 136 مليون جنيه.



كما تم اسناد الأعمال المدنية لإنشاء موزعين جهد متوسط بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه وهما موزع الارتوازي لخدمة مدينة قوص، وموزع كهربة الريف لخدمة أهالي منطقة شرق مدينة قنا.



وأكد شمعة أن الشركة بصدد الانتهاء من جميع أعمال التطوير المقررة للوصول بالخدمة المقدمة لجمهور المشتركين فى أعلى صورها، كما أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بأقصى سرعة ممكنة لتلافى أية أعطال وازالة أسباب الشكوى.



وأضاف شمعة أنه يتم التطوير سرعة التنفيذ مع الإلتزام بالدقة وذلك تأكيدًا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

