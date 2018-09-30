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رياضة

الهلال السعودي يتسبب في تغيير برنامج فريق الاتفاق الاعدادي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
اضطر الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب فريق الاتفاق السعودي الأول لكرة القدم، إلى تغيير برنامج الفريق الإعدادي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد تأجيل مباراته المقررة أمام الهلال في الخامس من أكتوبر إلى السادس من نوفمبر المقبل؛ بسبب ارتباط الهلال بمباراة السوبر السعودي المصري أمام الزمالك المصري.

وقرر راموس منح اللاعبين إجازة أربعة أيام على أن يعودوا إلى التمارين الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، زار فيليب كيش قائد الفريق وهذلول البريك مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية مرضى القلب في مستشفيات المانع العامة الشريك الطبي لنادي الاتفاق، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في النادي.

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