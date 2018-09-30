العدل للدراسات تنظم مؤتمرها الثاني للتحكيم الدولي وفض المنازعات الاستثمارية

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتحكيم الدولي والوسائل البديلة، والذي تنظمه مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل بالقاهرة بالتعاون مع وزارات العدل في مختلف الدول العربية تحت عنوان "التحكيم ضمانة قانونية وقضائية في منازعات عقود التجارة الدولية".



وقال الدكتور كريم عادل، رئيس المؤسسة في تصريح له اليوم، إن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشيًا مع رؤية الدول العربية واتجاهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح أن جلسات المؤتمر تركز على 6 محاور هي "التحكيم الدولي والوسائل البديلة في منازعات عقود التجارة الدولية، التحكيم الالكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، الاتجاهات العامة لقواعد وإجراءات التحكيم في الاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار في الدول العربية، دور القضاء العربي في دعم التحكيم في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية، القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية وآليات الرقابة عليها وتنفيذها، الصور المختلفة للتحكيم في منازعات الاستثمار العربي".



ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم وآخر المستجدات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية، بما في ذلك عقود التجارة الإلكترونية.